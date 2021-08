L'ex Fiorentina e Inter è il secondo nella storia ad andare a segno in tutti i top 5 campionati europei: prima di lui c'era riuscito Florin Raducioiu. La sua rete all'esordio in Bundesliga è stata però inutile per l'Hertha Berlino, sconfitto per 3-1 dal Colonia

Non è bastato al suo Hertha Berlino, sconfitto per 3-1 dal Colonia nella gara d'esordio della Bundesliga, ma a suo modo la rete di Stevan Jovetic è destinata a entrare nei libri di statistica: con questo gol, l'ex Inter e Fiorentina è riuscito infatti ad andare a segno in tutti i top 5 campionati europei. Nell'ordine Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, prima di impiegare soltanto 7 minuti a metterla in rete anche nel campionato tedesco: un tap-in vincente, fin troppo facile per uno con le sue enormi qualità, non sempre espresse fino in fondo, ma che comunque gli hanno permesso di entrare in questa speciale classifica. Prima di lui infatti c'era riuscito soltanto Florin Raducioiu, protagonista negli anni '90 soprattutto in Italia (Bari, Verona, Brescia e Milan), ma in grado di realizzare almeno un gol anche con le maglie di Espanyol, West Ham, Stoccarda e Monaco. Gol ma non solo, perchè Jovetic è anche il primo giocatore a scendere in campo in tutti i top 5 campionati europei dal 2011 a oggi: l'ultimo a riuscirci era stato Christian Poulsen (Schalke 04, Siviglia, Juventus, Liverpool ed Evian).