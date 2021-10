Bayern Monaco, Nagelsmann positivo al Covid

L'allenatore tedesco non era in panchina nella gara di Champions contro il Benfica a causa di un attacco influenzale ed è risultato positivo al Covid nonostante fosse vaccinato. "Ritorna a Monaco in aeroambulanza per poi essere posto in isolamento domiciliare", ha scritto il club in una nota ufficiale

Julian Nagelsmann è risultato positivo al Covid dopo un controllo effettuato a Lisbona dove era con la sua squadra per la gara di Champions League contro il Benfica. L'allenatore del Bayern Monaco, infatti, non era in panchina in occasione della sfida vinta per 0-4 al da Luz, a causa di un attacco influenzale. Motivo per cui è stato sottoposto a tampone che, successivamente, ha evidenziato la sua positività al Covid, nonostante fosse vaccinato. Nagelsmann, ovviamente, non è rientrato in Germania con la squadra, ma separatamente a bordo di un'aeroambulanza e, una volta arrivato, verrà posto in isolamento domiciliare.