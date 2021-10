Lewandowski e compagni superati per 5-0 in trasferta dal Borussia Monchengladbach: la squadra di Hutter chiude i giochi in meno di un'ora. Bavaresi fuori dalla Coppa di Germania ai sedicesimi: era già successo nella scorsa stagione

Il Bayern Monaco crolla in Coppa di Germania. Neuer e compagni cedono per 5-0 al Borussia Monchengladbach nella partita valida per i sedicesimi di finale della competizione. Schierati con i titolarissimi da Nagelsmann, i bavaresi vengono eliminati dalla Coppa al termine di una partita senza storia. Il 'Gladbach di Hutter va avanti di tre reti già al 21' grazie a Kone e alla doppietta di Bensebaini. Il Bayern prova a reagire ma il trio Gnabry-Muller-Sané non riesce quasi mai a imbeccare Lewandowski. Nel secondo tempo la musica non cambia ed è Embolo ad andare a segno due volte tra il 51' e il 57', chiudendo la pratica con largo anticipo.