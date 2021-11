È scattato, come da tradizione, alle 11:11 dell'11/11 il Carnevale di Colonia, una festa sentitissima nella città tedesca. Ecco perché l'allenatore, Steffen Baumgart, si è presentato scherzosamente al centro sportivo del club vestito da unicorno rosa. E i suoi giocatori non sono stati da meno: da Modeste in versione dottore a Horn nelle vesti di Capitan American. Ecco i costumi più belli sfoggiati dai giocatori del Colonia

