In uno spareggio dall'esito drammatico per l'ultimo verdetto in Bundesliga, il Dusseldorf abbandona il sogno promozione e, dopo aver vinto all'andata 3-0 con il Bochum, viene rimontato al ritorno (0-3) e poi perde ai rigori 6-5. Per i padroni di casa una sconfitta dura da digerire ad un passo dal ritorno nella massima serie tedesca. Il Bochum strappa una salvezza quasi insperata

MANCANO DUE VERDETTI IN EUROPA