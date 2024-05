Il belga si presenta in conferenza come nuovo allenatore del Bayern Monaco: "Le prime impressioni sono buone. Sono davvero entusiasta della squadra. Ho l’intenzione di capire quanto sia affamata". Poi, sulla trattativa che lo ha portato in Germania: "Ho avuto la fortuna di essere contattato da diversi club. Poi ho preso la mia decisione: dovevo andare al Bayern"

"Le prime impressioni sono buone. Il Bayern è un grande club. Sono sia motivato che orgoglioso di essere qui. Per me la stagione può iniziare anche adesso". Si presenta così in conferenza stampa il nuovo allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany. Arrivato dal Burnley, l’ex difensore centrale ha parlato delle sue prime impressioni: "Sono davvero entusiasta della squadra. Ho l’intenzione di capire quanto sia affamata. Voglio vedere chi ha più voglia. Parliamo di un club enorme come il Bayern. Sono molto motivato".