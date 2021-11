Haaland torna e segna: 50 gol con record in Bundes

L'attaccante norvegese è rientrato dall'infortunio e, dopo 7 minuti dal suo ingresso in campo, ha segnato il definitivo 1-3 del Borussia Dortmund in casa del Wolfsburg. Per lui è la rete numero 50 nel campionato tedesco in 50 presenze: è il più giovane a raggiungere questa cifra di gol in Bundesliga, nonché il giocatore a esserci riuscito con il minor numero di partite giocate

Dopo la sconfitta in Champions League, il Borussia Dortmund torna alla vittoria in Bundesliga battendo per 1-3 il Wolfsburg. In gol anche Erling Haaland, che tornava a disposizione dopo più di un mese di stop a causa di un problema all'anca. L'attaccante norvegese ha segnato il definitivo 1-3 all'80' quando, pescato da un cross dalla sinistra da Brandt, ha battuto Pervan con una fantastica spaccata volante. In precedenza il rigore di Emre Can e il gol di Malen avevano ribaltato l'iniziale vantaggio del Wolfsburg siglato da Weghorst. Ad Haaland, nel giorno del suo rientro in campo, sono bastati appena 7 minuti per tornare. Il norvegese, infatti, dopo essere inizialmente partito dalla panchina, è stato inserito solo al 73' da Rose. Questo non gli ha proibito di mantenere intatta la media di un gol a partita, visto che Haaland ha segnato il gol numero 50 con la maglia del Borussia Dortmund, con cui ha collezionato la 50^ presenza nel campionato tedesco. Numeri che si aggiornano partita dopo partita, scrivendo sempre nuovi record. Nessun giocatore nella storia della Bundesliga, prima del norvegese, era riuscito a raggiungere questo numero di gol così giovane (21 anni e 129 giorni) e in così poche partite (50). Una media ancora migliore se consideriamo tutte le competizioni: in totale, infatti, Haaland ha segnato con la maglia del Borussia Dortmund ben 71 gol in 70 presenze.