In casa Lipsia è allarme Covid: nelle ultime ore, il club tedesco aveva sottoposto i giocatori, gli allenatori e gli altri dipendenti del gruppo squadra a un altro giro di tamponi per verificare l'eventuale aumento dei contagi di Covid-19 all'interno della rosa e dello staff, dopo la positività di tre componenti del gruppo squadra scoperti lo scorso martedì. I risultati hanno evidenziato la positività di altri sei membri. Si tratta del difensore Willi Orban (in isolamento dallo scorso mercoledì), l'attaccante danese Yussuf Poulsen, l'attaccante spagnolo Hugo Novoa, il preparatore dei portieri Frederik Gössling, il difensore Mohamed Simakan e un altro membro dello staff, il cui nome non è stato reso noto. Nel comunicato ufficiale divulgato dal club, è stato inoltre fatto sapere che gli altri 55 tamponi (dei 61 totali) hanno tutti dato esito negativo.