La sconfitta subita venerdì sera per 2-1 sul campo dell'Union Berlino è costata cara a Jesse Marsch, allenatore del Lipsia. Il club, che attualmente occupa l'11/mo posto nella classifica della Bundesliga, ha esonerato il tecnico. Contestualmente, il vice Beierlorzer guiderà la squadra nel match casalingo contro il Manchester City, valido per la Champions League e in programma martedi' alle ore 18.45. In Europa il Lipsia può ancora giocarsi il terzo posto nel girone per accedere all'Europa League. Nelle prossime ore potrebbe essere comunicato il nuovo allenatore.