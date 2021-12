Contratto fino al 30 giugno 2023 per l'allenatore di origini calabresi. Prende il posto di Jesse Marsch dopo che nella sfida di Champions contro il City sulla panchina del Lipsia si era seduto Achim Beierlorzer, allenatore ad interim. In Germania Tedesco ha già allenato lo Schalke 04. L'ultima esperienza da allenatore per lui è quella allo Spartak Mosca

Nuova avventura in Bundesliga per Domenico Tedesco : il 36enne italo-tedesco è il nuovo allenatore del Lipsia . Prende il posto di Jesse Marsch , che aveva risolto il suo contratto con il club della Red Bull dopo il ko nello scorso turno di campionato contro l'Union Berlin. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 202 3. Nella partita di Champions League vinta per 2-1 martedì contro il Manchester City sulla panchina del Lipsia si era seduto Achim Beierlorzer , allenatore ad interim scelto dal club tedesco.

La carriera di Tedesco

approfondimento

Tutti gli allenatori esonerati nella Serie A 2021/22

Tedesco rileva una squadra che ha ottenuto 18 punti nelle prime 14 giornate di Bundesliga, a -7 dal quarto posto, occupato dal Friburgo. Nato a Rossano, in Calabria, il 12 settembre 1985 e cresciuto a Stoccarda, Tedesco è pronto alla sua terza esperienza da allenatore in Germania. In carriera ha lavorato con Julian Nagelsmann, attuale allenatore del Bayern Monaco, nel settore giovanile dell'Hoffenheim. Di lì è passato sulla panchina dell'Erzgebirge Aue in seconda divisione. La prima esperienza in Bundesliga è datata luglio 2017, quando ha accettato l'offerta dello Schalke 04, club allenato fino a marzo del 2019. L'ultima esperienza da allenatore coincide con le 54 panchine allo Spartak Mosca, in Russia, con il settimo posto della stagione 2019/20 e il secondo posto nell'annata 2020/21. Il suo esordio sulla panchina del Lipsia, club retrocesso in Europa League dopo l'eliminazione dalla fase a gironi di Champions, è in programma sabato pomeriggio nella partita casalinga di campionato contro il Borussia Mönchengladbach.