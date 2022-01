Bundesliga e Ligue 1, le partite del weekend

Il programma della 18^ giornata di Bundesliga live su Sky e in streaming su Now

Ritorna anche la Bundesliga, il 2022 inizia con la prima giornata del girone di ritorno. Subito in campo un Bayern Monaco decimato dal Covid ma forte dei 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund al termine del girone d'andata. La squadra di Nagelsmann ospita il Borussia Monchengladbach. Sei, invece, le partite in programma al sabato: tra queste Lipsia-Mainz ed Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund in diretta su Sky Sport. Stesso discorso anche per le due gare della domenica: Hertha Berlino-Colonia e Bochum-Wolfsburg. Queste cinque partite saranno visibili su Sky Go, anche in HD.

Venerdì 7 gennaio

ore 20.30: Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Pietro Nicolodi)

Sabato 8 gennaio

ore 15.30: Lipsia-Mainz (in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, telecronaca di Christian Giordano)

ore 18.30: Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, telecronaca di Pietro Nicolodi)

Domenica 9 gennaio