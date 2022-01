Che cosa è la miocardite?

L'allenatore ha poi fornito ulteriori dettagli: "Si tratta di un'infiammazione del muscolo cardiaco ma non si sa esattamente da cosa sia causato. Esistono diversi fattori scatenanti: spesso è una certa carica virale nel corpo che può venire dal Covid, ma può anche essere un'infezione o altro. La miocardite era un problema già presente in alcuni atleti prima del coronavirus. Naturalmente di questi tempi è probabile che provenga dalla combinazione di Covid più le attività sportive, ma non lo sappiamo con certezza al 100%. Le cause, tuttavia, non hanno alcuna rilevanza per come andrà gestita questa situazione in futuro: il fatto è che ce l'ha e deve riposare per alcune settimane". E a proposito della situazione degli altri giocatori recentemente negativizzati ha concluso: "Nessuno è ancora in forma al 100%: tutti hanno avuto dei tempi di inattività e alcuni hanno sviluppato dei sintomi. Sono in via di guarigione, ma non del tutto pronti per iniziare, a parte Neuer".