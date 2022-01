Vaccini, Sileri: dubbi Ema su richiami? Risponderà scienza

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto il punto della situazione Covid in Italia nel corso di una diretta a Radio Cusano Campus: "Se dovremo fare il vaccino ogni anno prima della stagione invernale come accade per l'influenza, lascienza ci darà la tempistica. Se c'é un calo di anticorpi significativo, vuol dire che il richiamo si deve fare. È possibile – ha aggiunto - che in futuro la dose di richiamo possa essere inferiore rispetto a quella che abbiamo fatto fino a oggi. Se poi dovesse diventare un semplice raffreddore non servirà più neanche fare il richiamo"