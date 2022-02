"Il migliore con il suo migliore amico". E così che il Bayern Monaco ha commentato il video postato sul proprio profilo Instagram in cui Lewandowski si esibisce in una serie di palleggi consecutivi. Una performance che ricorda l'indimenticabile riscaldamento del 19 aprile 1989 di Diego Armando Maradona. Il suo Napoli sfidava proprio il Bayern Monaco nella semifinale di Coppa Uefa e il fuoriclasse argentino, con la musica in sottofondo di "Life is Life", diede spettacolo con il pallone. IL VIDEO