Borussia Dortmund revoca tessera a Schroeder

Il club tedesco ha comunicato all'ex cancelliere tedesco la revoca della tessera onoraria: "L'assunzione di posizioni dirigenziali in società statali russe da parte di un membro onorario della BVB non è accettabile sullo sfondo della guerra di aggressione russa in Ucraina e della grave violazione del diritto internazionale"

Il Borussia Dortmund ha comunicato la revoca della tessera onoraria a Gerard Schroeder. E' stato lo stesso presidente del club Reinhard Rauball a comunicare all'ex cancelliere la decisione. La motivazione è legata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia: "L'assunzione di posizioni dirigenziali in società statali russe da parte di un membro onorario della BVB non è accettabile sullo sfondo della guerra di aggressione russa in Ucraina e della grave violazione del diritto internazionale". Gerard Schroeder è stato leader della SPD e cancelliere tedesco dal 1998 al 2005. Dopo la fine del suo mandato si è ritirato dalla politica e ha intrapreso una nuova carriera professionale. Prima con Gazprom accettando l'incarico di capo del consorzio Nord Stream. Poi con Rosneft, in cui riveste il ruolo di capo del consiglio di sorveglianza.