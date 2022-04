Non viene ribaltato l'esito del campo. I padroni di casa avevano protestato per la superiorità numerica dei bavaresi (12 vs 11) per quasi 20 secondi a causa di un errore durante le sostituzioni

Nessuna sconfitta a tavolino per il Bayern Monaco. La Federazione Tedesca ha deciso di non squalificare Lewandowski e compagni dopo che, nella partita contro il Friburgo di venerdì 2 aprile, avevano giocato quasi 20 secondi in 12 vs 11. Queste le motivazioni: "Il lieve comportamento scorretto del Bayern è secondario rispetto a quello degli arbitri e dalla proporzionalità insufficiente per giustificare una misura grave come la ripetizione della partita". Una decisione che avrà rasserenato l'allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann, che si era detto sorpreso per la scelta degli avversari di fare ricorso. La mancata uscita di Coman per uno sbaglio nella segnalazione del numero di maglia con il tabellino luminoso è durata poco meno di 20 secondi al minuto 85, con il Bayern già avanti di due reti. In quei frangenti, gli ospiti si erano limitati a tenere il possesso del pallone fin quando un giocatore del Friburgo non si era accorto dell'errore.