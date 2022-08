"Non vedo l'ora di giocare con voi, grazie per il vostro supporto": in un video messaggio trasmesso allo stadio, Haller ha mandato un messaggio ai tifosi del Borussia Dortmund. L'attaccante ha iniziato le cure chemioterapiche dopo che il tumore ai testicoli che gli è stato diagnosticato si è rivelato maligno.

Sébastien Haller, attaccante del Borussia Dortmund, ha inviato un messaggio ai tifosi del club ringraziandoli per il loro sostegno dopo aver subito un intervento chirurgico per un tumore maligno ai testicoli. Un video del 28enne ivoriano è stato trasmesso domenica all'apertura della stagione del Dortmund al Signal Iduna Park. "Come sapete, non posso essere con voi oggi. Apprezzo molto il vostro supporto", ha detto Haller. "Non vedo l'ora di giocare davanti a voi e ai tifosi. Vi auguro un buon inizio di stagione. Seguirò le partite e vi auguro il meglio". Sabato, il Dortmund ha annunciato che il tumore del nuovo acquisto si era rivelato maligno e che doveva sottoporsi a chemioterapia. Secondo il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl, le possibilità di recupero dell'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte sono "molto buone". Haller sarà fuori per diversi mesi. Il club tedesco aveva ingaggiato l'attaccante per 30 milioni di euro dall'Ajax in sostituzione di Erling Haaland, passato al Manchester City.