Il club ha scritto ai tifosi che abitano vicino la BayArena chiedendo comprensione per il caos che si creerà fino a tarda notte quando la squadra giocherà in Champions. In cambio ha offerto loro la possibilità di entrare gratis allo stadio nella prossima gara di Bundesliga

Notti insonni causa Champions League? Allora tutti gratis allo stadio. Davvero particolare l’iniziativa del Bayer Leverkusen: il club tedesco infatti ha inviato una lettera ai propri tifosi che abitano vicino la BayArena chiedendo loro comprensione in vista delle sere in cui la squadra sarà impegnata nelle sfide di Champions League, a causa del caos fino a tarda notte che si creerà nelle zone adiacenti l’impianto sportivo visto il grande afflusso di persone. Per farsi "perdonare", il club ha invitato i propri tifosi che abitano vicino la BayArena ad accedere in maniera gratuita allo stadio in occasione della sfida di Bundesliga di sabato pomeriggio contro l’Hoffenheim.

Il precedente Paderborn

Un episodio simile sempre in Germania era già accaduto in passato quando i tifosi del Paderborn chiesero al club, nell’anno in cui la squadra giocava in Bundesliga, di fare in modo che la squadra non giocasse i match casalinghi alle ore 18.30 di sabato.