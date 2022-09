Giornata da incorniciare per il giovanissimo talento dei bavaresi, prelevato in estate dal Rennes per 20 milioni di euro più 8,5 di bonus: all'età di 17 anni e 136 giorni, grazie alla presenza e poi alla rete contro lo Stoccarda, è diventato sia il più giovane di sempre ad aver esordito in Bundes con la maglia del Bayern che il più giovane ad aver segnato un gol. I bavaresi hanno pareggiato 2-2 ma si godono il loro nuovo gioiello

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI BAYERN-STOCCARDA