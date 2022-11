Niente Mondiali in Qatar per Timo Werner. L'attaccante del Lipsia e della Germania nell'ultima partita di Champions League giocata contro lo Shakhtar Donetsk ha subito la rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra. Per lui uno stop di diverse settimane e la certezza di non poter partecipare alla rassegna iridata che scatterà fra due settimane