Il sito specializzato Footyheadlines ha iniziato a diffondere previsioni sulle maglie da gioco che indosseranno le nazionali qualificate al Mondiale in Qatar. Se per alcune squadre i modelli sembrano ormai delineati, per la maggior parte delle pretendenti al momento si possono ipotizzare delle bozze in base ai colori previsti

LE MAGLIE DELLA SERIE A 2022/2023