Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Manuel Neuer per tutto il resto della stagione. L'annuncio è del portiere stesso sui suoi canali social: durante una sessione di sci-alpinismo, è caduto e ha riportato la frattura della gamba destra. Il giocatore è stato già operato e non potrà aiutare Nagelsmann nella conquista della Champions League, una campagna impegnativa che vedrà i tedeschi sfidare il Paris Saint Germain negli ottavi di finale.

Il messaggio di Neuer

Queste le parole del capitano della Germania: "Hey ragazzi, che dire, la fine dell'anno poteva andare meglio. Mentre cercavo di schiarirmi le idee durante lo scialpinismo, mi sono rotto la parte inferiore della gamba. L'operazione di ieri è andata molto bene. Molte grazie all'equipe medica! Tuttavia, fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Prendetevi cura di voi stessi! Il vostro Manuel". Dopo l'eliminazione ai gironi del Mondiale con la Germania, la seconda consecutiva, un altro macigno nel finale d'anno per Neuer: meglio focalizzarsi già sul 2023.