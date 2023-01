Per Sebastien Haller è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo. L'attaccante ivoriano del Borussia Dortmund, che negli ultimi sei mesi ha affrontato due interventi chirurgici per un tumore ai testicoli, ha superato l'incubo ed è partito con la squadra Edin Terzic per il ritiro in Spagna, a Marbella. "Ora finalmente posso vedere che quanto fatto negli ultimi sei mesi è servito a qualcosa" ha spiegato Haller che potrebbe tornare in campo il 22 gennaio, giorno in cui il Borussia Dortmund tornerà in campo in Bundesliga contro l'Augsburg. L'attaccante ex Ajax ha un sogno ben chiaro: "Fin dal primo giorno ho avuto in mente solo il pensiero di giocare e di poter scendere in campo davanti al muro giallo".