A seguito di una serie di controlli dopo la positività al Covid riscontrata durante i Mondiali, al terzino marocchino del Bayern Monaco è stata diagnosticata una lieve infiammazione al pericardio. Mazraoui non è partito per il ritiro di Doha con il club bavarese e non sarà a disposizione di Nagelsmann per un periodo non ancora definito

Brutte notizie per il Bayern Monaco, che perde per un periodo non ancora definito Noussair Mazraoui. Reduce dall'esperienza al Mondiale con la Nazionale del Marocco, di cui è stato uno dei grandi protagonisti, al terzino classe '97 è stata diagnosticata una infiammazione al pericardio riscontrata dopo alcuni controlli in seguito alla positività al Covid. L'ex Ajax, che in questa stagione ha collezionato 16 presenze tra Bundesliga e Champions League, dunque non potrà lavorare con la squadra bavarese a Doha in vista della ripresa del campionato e sarà tenuto sotto controllo dallo staff del club.