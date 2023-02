Il difensore del Lipsia e della Nazionale ungherese rischia di saltare una delle partite più importanti della stagione in Bundesliga fra la seconda e la quarta in classifica per un motivo molto particolare, legato al suo status di donatore di cellule staminali. E' iscritto nel registro dei donatori di midollo osseo dal 2017 e mercoledì 8 febbraio dovrà sottoporsi a un trattamento di diverse ore. Da domenica scorsa ha iniziato ad allenarsi individualmente

Una scelta che risale a più di 5 anni fa quando si iscrisse al registro donatori di midollo osseo e che adesso potrebbe arrivare a compimento. Il difensore del Lipsia Willi Orban è pronto a saltare uno dei match più importanti di questa Bundesliga contro l'Union Berlino in programma sabato 11 febbraio perché si sottoporrà oggi a Dresda all'aferesi periferica delle cellule staminali per donare il proprio midollo a una persona che soffre di cancro al sangue. Questo semplice metodo viene utilizzato nel 90% dei casi di donazione di tumori del sangue e nel prelievo di midollo osseo nel 10% dei casi. In preparazione alla rimozione delle cellule staminali, Willi Orban ha ricevuto iniezioni speciali da sabato sera (dopo la partita di Colonia) e fino a mercoledì mattina , che assicurano una maggiore produzione di cellule staminali e il loro afflusso nel flusso sanguigno. A causa di questo processo di donazione , ha interrotto gli allenamenti di squadra da domenica e sta lavorando individualmente. Non è ancora chiaro se sarà tra i convocati per la partita casalinga contro l'Union Berlino