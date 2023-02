Centomila euro per sostenere le vittime del terremoto in Turchia e Siria. È questa l'iniziativa del Bayern Monaco (attraverso la propria onlus Bayern Hilfe) che ha donato questa cifra a Orienthelfer, associazione che opera in Medio Oriente, fondata 12 anni fa da Christian Springer. "Al momento le persone di questa regione hanno bisogno di aiuto immediato e per noi di Bayern Hilfe è importante fornire un supporto a breve termine nelle situazioni di emergenza - ha spiegato Karl Hopfner, presidente di Bayern Hilfe - Un terremoto del genere influenzerà la vita nell'intera regione per molto tempo con le sue conseguenze. Orienthelfer è attiva da anni in Medio Riente e quindi possiamo affidarci per fare la differenza nel minor tempo possibile".