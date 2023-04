Giornata della Terra, l'intervista a Thorsby

Il gruppo Sky da anni promuove un business responsabile e la tutela dell’ambiente con l’attuazione su scala internazionale di progetti concreti per contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Dopo essere diventata la prima media company Carbon Neutral, con la campagna Sky Zero il gruppo si è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030. Per questo motivo in occasione del 22 aprile, data in cui ogni anno si celebra la Giornata della Terra per sensibilizzare ai temi della salvaguardia ambientale, Federica Frola ha intervistato il calciatore dell’Union Berlino Morten Thorsby .

Morten Thorsby e il suo impegno per l'ambiente

Da 10 anni il centrocampista è attivo nel mobilitare tutto il mondo del calcio verso la transizione ecologica. Dai tempi della Sampdoria ha vestito la maglia numero 2 come simbolo di questo suo impegno. L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ha come obiettivo principale quello di mantenere sotto i 2 gradi centigradi la crescita della temperatura media globale. Nell’intervista Thorsby evidenzia come i calciatori siano dei modelli di riferimento che possono raggiungere il grande pubblico e non solo le persone già sensibili all’argomento. Spiega anche la sua esperienza personale e le difficoltà che incontra quotidianamente nel rispettare la natura e al tempo stesso svolgere il proprio lavoro. Per Thorsby questo non deve essere però una scusa per non agire perché anche piccoli gesti possono essere decisivi per il futuro. Uno dei passaggi più interessanti è dedicato all’utilizzo dell’aereo per le trasferte. C’è ad oggi la possibilità di convertire in donazioni a progetti per la tutela dell’ambiente l’anidride carbonica spesa durante il viaggio. Questo è un modo, come spiega il calciatore, per rendersi utili da un lato e maggiormente consapevoli dall’altro. Anche Sky attua strategie simili: ridurrà di almeno il 50% le emissioni generate dai propri prodotti, dai propri fornitori e dal proprio business, andando a compensare le emissioni che, per ora, non è in grado di eliminare. L’intervista sarà visibile negli intervalli delle partite e su Sky Sport 24 e rientra nell’ampia programmazione dedicata alla Giornata della Terra che trovate su Sky Cinema Family e Sky Nature.