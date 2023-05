In Lipsia-Shalke 04 (finita 4-2 per il Lipsia con lo Schalke retrocesso) è andato in scena uno degli autogol più clamorosi della stagione. Lo sfortunato protagonista è il difensore del Lipsia Orban, che invece di respingere la palla lontano la butta in porta in modo davvero goffo. Guarda il VIDEO

