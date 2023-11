Problemi al ginocchio per il difensore del Bayern Monaco, in campo per la Coppa di Germania. E' stato costretto al cambio: al suo posto è entrato Laimer

Brutte notizie per Tuchel. Matthijs de Ligt, infatti, è stato costretto al cambio durante il primo tempo della gara del Bayern Monaco contro il Saarbrucken in Coppa di Germania. Problema al ginocchio per l'ex giocatore della Juventus che ha abbandonato il terreno di gioco dopo 19 minuti, lasciando il posto a Laimer. De Ligt ha già saltato 4 partite in questo inizio di stagione per infortunio (tra Coppa di Germania, Champions e campionato). Una tegola per il Bayern Monaco che non ha a disposizione nemmeno Upamecano: nella prossima giornata di Bundesliga sarà impegnato contro il Borussia Dortmund.