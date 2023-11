Coppa di Germania, alle 20.45 il Bayern Monaco

Nel secondo turno in Coppa di Germania, vince il Borussia Dortmund che batte in casa l'Hoffenheim con un gol di Reus. Successo in trasferta per il Leverkusen che dilaga nel finale sul Sandhausen. Perde a sorpresa il Friburgo in casa contro il Padeborn. Alle 20.45 su Sky Sport Calcio c'è il Bayern Monaco che sfida il Saarbrucken