Il match tra Bayern Monaco e Union Berlino, valido per la 13^ giornata di Bundesliga, in programma oggi alle 15.30 è stato rinviato: una forte nevicata si è abbattuta su Monaco e il proprietario dell'Allianz Arena ha ritenuto opportuno tenere chiuso lo stadio. La data del recupero non è ancora stata decisa. La gara viene sostituita su Sky Sport Max da Lipsia-Heidenheim (sempre alle 15.30)

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ