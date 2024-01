Hertha Berlino, morto il presidente Bernstein

A 43 anni è mancato il presidente della società tedesca, che attualmente partecipa al campionato di seconda divisione. Era in carica dal giugno del 2022 e in passato era stato un ultras della squadra. Il dolore del club: “Siamo sbalorditi e devastati, rispettate la privacy della famiglia in questo momento difficile”

Kay Bernstein, presidente dell'Hertha Berlino, è morto improvvisamente la scorsa notte all'età di 43 anni. Il mondo del calcio tedesco è sotto choc e si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Bernstein, che era stato in passato un ultras della squadra ed era poi stato eletto presidente del club nel giugno 2022. Non ci sono al momento dettagli sulle cause della morte dell'uomo. L'Hertha Berlino, dopo la retrocessione dalla Bundesliga della scorsa stagione, milita attualmente nella seconda divisione tedesca.