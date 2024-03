Bundesliga e Ligue 1: le gare del weekend su Sky

Parte un nuovo weekend di calcio internazionale con le sfide di Bundesliga e Ligue 1. Si inizia oggi in Framcia con la sfida tra Lille e Lens. Occhi puntati anche sulla Coppa di Germania in programma martedì con le semifinali. Tutte le gare da vivere in diretta su Sky Sport e NOW TV

Tra oggi, venerdì 29, e domenica 31 marzo, nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati di calcio di Germania e Francia. Su Sky le migliori sfide della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. In Germania e in Francia si giocheranno i match del ventisettesimo turno, mentre tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile si giocheranno in gara unica le due semifinali della DFB-Pokal, la Coppa di Germania, entrambe live su Sky e NOW. 10 in tutto gli incontri in onda in diretta, due anche su Sky Sport 4K, uno di Bundesliga e uno della Coppa di Germania.