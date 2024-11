La rivincita di Omar Marmoush

Con 11 gol segnati nelle prime 10 giornate di campionato Omar Marmoush è in testa alla classifica capocannonieri della Bundesliga insieme a Harry Kane. Ma mentre l'attaccante inglese è stato pagato oltre 100 milioni dal Bayern Monaco, l'egiziano è arrivato a parametro zero all'Eintracht Francoforte. Nessuno sembrava più credere in lui, ma ora si sta prendendo una meritata rivincita