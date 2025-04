Dopo ’Gladbach e Dortmund, arriva il terzo esonero per l’ex ragazzo di casa, rimpiazzato da Zsolt Löw, lo storico assistente di Tuchel e Klopp che da ottobre è il boss del calcio per il gruppo RasenBall. Una decisione non facile che ha coinvolto tre vecchi amici e colleghi sin dai tempi del Mainz. Eutanasia di un amore mai nato con la città che lo ha visto tifoso, giocatore e allenatore. E un addio che, dopo la pessima Champions League 2024-25 e con la prossima in pericolo, era già scritto…