Dopo 17 stagioni e 522 tra gol e assist, il 'Mario Rossi' del calcio tedesco ha salutato i tifosi bavaresi per un'ultima volta. Oltre ai record e ai trofei, di Muller rimarrà sempre l'amore per i colori del Bayern, unica squadra della sua carriera. Oltre a una sensazione costante di spensieratezza, normalità e divertimento non così comune per un campione di questo calibro