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il talento

Quel talento alla Wirtz di Kerim Alajbegovic

Federico Zancan

Non serviva la partita contro il Galles, il Bayer Leverkusen aveva già in mente di esercitare la recompra dal Salisburgo, perché sa che il suo talento può solo crescere. Un po' come era stato per Wirtz. Chi è uno dei giocatori bosniaci che l'Italia deve più temere 

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