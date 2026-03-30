il talento
Quel talento alla Wirtz di Kerim Alajbegovic
Non serviva la partita contro il Galles, il Bayer Leverkusen aveva già in mente di esercitare la recompra dal Salisburgo, perché sa che il suo talento può solo crescere. Un po' come era stato per Wirtz. Chi è uno dei giocatori bosniaci che l'Italia deve più temere
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