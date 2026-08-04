l'intervista
Velasco: "Nessuno vince sempre, perdere è normale. La differenza è come si reagisce"
Il Ct delle azzurre affronta il bronzo in Nations League con la solita, ineguagliabile, filosofia: meglio cadere ora e arrivare pronti agli Europei, ma guai a pensare che un terzo posto sia un risultato deludente. Con il solito consiglio: "Vivere il qui e ora". La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
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