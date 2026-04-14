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il talento

L'esordio di Ndiaye col Bayern Monaco è la vittoria di un'intera Academy

Emiliano Tomasini
©Getty

Quella del Gambinos Stars Africa, dove il talento senegalese è cresciuto e giocava fino ad appena tre mesi fa. E per questo il suo debutto assume tante significati particolari

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