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Eta, qualcosa si muove: ma non è una rivoluzione

Martina Angelini

Martina Angelini

©Getty

La sua nomina a capo allenatore dell'Union Berlino, prima donna nei top cinque campionati europei, non deve essere fatta passare come una novità. Solo quando sarà vista come la normalità, allora potrà cambiare il sistema

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