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il novelliere

La lezione di vita di Kevin Kampl

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

La scelta di non giocare per la Germania ma per la Slovenia del papà, poi i lutti che lo hanno costretto ad abbandonare il calcio e la nuova vita. La storia di Kampl è da romanzo ma ancora non c'è per nulla la parola ‘fine’

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