Su come siamo arrivati agli italiani, ovvero Mancini e Ranieri, meglio non soffermarci troppo, ma consoliamoci pensando che sarebbe potuta andare ancora peggio. Ma quello che conta, ora, è che da soli non possono fare nulla, come nessun altro al loro posto, neppure Guardiola. Servono riforme, serie, immediate, per un percordo che durerà almeno 6-8 anni
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