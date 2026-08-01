Su come siamo arrivati agli italiani, ovvero Mancini e Ranieri, meglio non soffermarci troppo, ma consoliamoci pensando che sarebbe potuta andare ancora peggio. Ma quello che conta, ora, è che da soli non possono fare nulla, come nessun altro al loro posto, neppure Guardiola. Servono riforme, serie, immediate, per un percordo che durerà almeno 6-8 anni