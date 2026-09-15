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In Bundes c'è un portiere che ha parato sei rigori consecutivi. VIDEO

il record

Marco Salami

Si chiama Noah Atubolu e nell'ultimo weekend di campionato ha parato il sesto rigore di fila, praticamente tutti quelli che ha fronteggiato negli ultimi due anni e mezzo abbondanti. L'ultimo gol lo ha preso a gennaio 2024. Lo chiamano "penalty killer" e potrebbe essere il futuro dei pali per la nazionale tedesca

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Ieri c'era Neuer, domani chissà. Nome da segnare sul taccuino: Noah Atubolu che, in realtà, non è giovanissimo (classe 2002, 24 anni), ma sta iniziando (eccome) a farsi conoscere con una dote speciale: fargli gol su rigore è praticamente una missione impossibile. Anche nell'ultimo turno di Bundes si è superato parando il rigore di Amiri in Mainz-Eintracht e ritoccando ulteriormente un record che — logicamente — era già suo. Salgono a sei i rigori consecutivi parati (attenzione: parati per davvero, non 'sventati', magari grazie a un errore dell'attaccante). Non gli fanno gol da più di due anni e mezzo!

L'unico capace di fargli gol è stato Giroud

Numeri Transfermarkt alla mano: l'ultimo gol subito su rigore risale al gennaio 2024. Da quel momento: due parati nel finale di stagione 2023/24 (ah, nella stessa partita), due nel 2024/25, due nella scorsa stagione (questi tutti in maglia Friburgo) e l'ultimo nello scorso weekend, con la nuova maglia dell'Eintracht. In questo lasso di tempo solo un giocatore è riuscito a fargli gol su rigore: Olivier Giroud, ma in Europa League…

Noah Atubolu

"Penalty killer"

Sì, ma chi è Noah Atubolu? In breve: scuola Friburgo, la squadra che ha sempre tifato e con cui ha sfiorato la scorsa Europa League, perdendo la finalissima contro l'Aston Villa dello specialista Emery. In estate è passato all'Eintracht, lo chiamano tutti "Atu". Ama anche giocare coi piedi e impostare, retaggio di un inizio di carriera fuori dai pali, ecco perché il suo modello è soprattutto Ederson. Detiene il record di presenze con la nazionale tedesca U21. Non ha mai esordito, ma è già stato convocato con la Germania. Ah, per l'abilità sui rigori lo chiamano "penalty killer". Come dargli torto…

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