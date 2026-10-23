Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è stato portato in ospedale in ambulanza a seguito di un malore accusato nel centro sportivo del club. Poco prima, un elicottero di soccorso era arrivato a Säbener Straße. Il belga soffriva di un'infezione virale già da una settimana e aveva saltato le interviste post Lipsia e la conferenza pre Arsenal pur andando in panchina. Il comunicato del Bayern: "Rimarrà sotto osservazione e verrà sottoposto ad accertamenti"