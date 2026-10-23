Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è stato portato in ospedale in ambulanza a seguito di un malore accusato nel centro sportivo del club. Poco prima, un elicottero di soccorso era arrivato a Säbener Straße. Il belga soffriva di un'infezione virale già da una settimana e aveva saltato le interviste post Lipsia e la conferenza pre Arsenal pur andando in panchina. Il comunicato del Bayern: "Rimarrà sotto osservazione e verrà sottoposto ad accertamenti"
Eberl: "La salute di Kompany ha la priorità su ogni cosa"
Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha dichiarato: "La salute di Vincent Kompany ha la massima priorità per noi. Faremo tutto il possibile affinché si riprenda rapidamente. Riceverà tutte le cure mediche e il supporto necessari, nonché tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, di cui ci fidiamo pienamente, assumerà le sue responsabilità. Tutti noi al FC Bayern auguriamo a Vinnie una rapida guarigione"
I prossimi impegni del Bayern Monaco
La squadra dovrà scendere in campo domenica 25 ottobre in trasferta sul campo del Friburgo. Le squadre sono separate da un solo punto in classifica con i bavaresi avanti. Mercoledì ci sarà l'impegno casalingo in Coppa di Germania contro il Magdeburgo prima del Klassiker della prossima settimana all'Allianz Arena contro il Borussia Dortmund (le due squadre sono al momento appaiate in testa alla classifica di Bundesliga)
Il club: "Kompany sottoposto ad accertamenti, rimarrà sotto osservazione"
Il Bayern Monaco ha dato aggiornamenti riguardo alle condizioni del suo allenatore: "Venerdì, in seguito a un malore occorso durante l'allenamento della seconda squadra del Bayern Monaco (FC Bayern Amateure), Vincent Kompany è dovuto ricorrere a cure mediche. L'allenatore della prima squadra stava assistendo alla seduta di allenamento della formazione riserve. Kompany verrà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e rimarrà sotto osservazione medica. Fino a nuovo ordine, la gestione degli allenamenti e delle partite sarà affidata al suo staff tecnico".
Il comunicato del Bayern
In panchina con Lipsia e Arsenal (ma senza interviste e conferenze)
Debilitato, il belga aveva comunque seguito dalla panchina la vittoria casalinga per 6-1 contro l'RB Lipsia di sabato 17 ottobre, rinunciando però a rilasciare interviste. Lunedì e martedì ha saltato alcune sessioni di allenamento e prima del big match di Champions League contro l'Arsenal (terminato 2-2), è stato il suo vince Aaron Danks a sostituirlo in conferenza stampa. Il tecnico era invece regolarmente presente durante la partita
L'infezione virale
Secondo quanto risulta, il belga è alle prese con un'infezione virale da quasi una settimana. Già nei giorni scorsi, Kompany era stato costretto a saltare diversi impegni e sessioni di allenamento
Cosa è accaduto
Vincent Kompany ha avuto un malore dopo l'allenamento del Bayern presso il centro sportivo di Säbener Straße. Il quarantenne è stato trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In precedenza, un elicottero di soccorso era atterrato nel centro sportivo del club
Bayern Monaco, malore per l'allenatore Vincent Kompany
Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, è stato portato in ospedale a causa di un malore dopo l'allenamento odierno. A dare la notizia per prima è stata la testata tedesca Bild, poi confermata da altre redazioni come Sky Sport Deutschland