Harry Kane è stato operato nella notte dopo il brutto infortunio alla caviglia sinistra subito in Bayern Monaco-Colonia: "Intervento riuscito, adesso inizierà il programma di riabilitazione", ha comunicato il club. "Un'opportunità per mostrare resilienza e crescita", ha detto l'attaccante inglese sui social. Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, ha annunciato che il Pallone d'Oro resterà fuori circa tre mesi

Consapevolezza e voglia di restare ottimista. Harry Kane guarda avanti dopo il brutto infortunio alla caviglia sinistra rimediato nel match di campionato contro il Colonia. Il giocatore "è stato operato con successo nella notte stessa dopo la rottura del legamento della caviglia sinistra", ha comunicato il Bayern Monaco. Poco dopo è arrivato anche il messaggio del centravanti inglese, seduto sul suo lettino d'ospedale: "Gli alti e bassi della vita! Ovviamente sono molto deluso per aver subito questo infortunio, ma come sempre è un'opportunità per mostrare resilienza, per migliorare e per andare avanti nel 2027. Tornerò pronto per il finale di stagione. I momenti duri non durano, le persone dure sì". Max Eberl, direttore sportivo dei bavaresi, ha annunciato che il Pallone d'Oro resterà fuori circa tre mesi.