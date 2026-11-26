L'avvio di stagione del Bayern Monaco è stato al di sotto delle aspettative. La sconfitta per 2-1 contro il Lille in Champions League ha lasciato i bavaresi al 15° posto nella League Phase mentre in Bundesliga la squadra è seconda alle spalle del Borussia Dortmund. Numeri lontani dagli standard del Bayern, a cui si aggiungono i tanti infortuni e il " caso Musiala ". Dopo la partita di Lille, Joshua Kimmich ha difeso il compagno rispondendo alle dichiarazioni del presidente onorario Uli Hoeness che aveva sollevato l'ipotesi di una revisione del contratto di Musiala viste le sue condizioni fisiche. Anche Karl-Heinz Rummenigge (oggi membro del direttivo del club) aveva espresso dubbi sulla possibilità che Musiala torni ai suoi livelli: "Purtroppo, da quello che sappiamo, sarà difficile che torni al livello che ha mostrato tante volte in passato . Non riesco a immaginare che Jamal lasci il club o che un'altra squadra lo acquisti in queste condizioni. È un problema. Credo che con lui abbiamo gestito la situazione con molta delicatezza e tutti vogliamo che torni, possibilmente al meglio. Ma se così non fosse? Dovremmo comunque fare i conti con l'aspetto economico . A quel punto spetterebbe al consiglio direttivo e al consiglio di sorveglianza prendere una decisione".

Kimmich: "Perché parlare pubblicamente di Musiala?"

Intervenuto su skysport.de dopo la sconfitta contro il Lille, Kimmich ha detto di comprendere le preoccupazioni del Bayern ma ha difeso Jamal Musiala, criticando il modo in cui il club ha parlato pubblicamente della sua situazione. "Bisogna guardare la situazione da diversi punti di vista. Capisco perfettamente che anche per il club sia una situazione difficile. Ho vissuto da vicino il percorso di Jamal negli ultimi due anni. All'Europeo ci ha trascinati e poi è stato il nostro miglior giocatore. Ha rinnovato il contratto e ha ricevuto la maglia numero 10 sia qui sia in nazionale. Poi sono arrivati il primo infortunio muscolare, la malattia e il grave infortunio. Non dimentichiamoci che nell'ultimo anno e mezzo, credo, non abbia mai giocato quattro o cinque partite di fila. Per questo è comprensibile che non sia ancora tornato a quel livello, così come è comprensibile che il club sia preoccupato per la malattia. Quello che non capisco è il modo in cui se ne parla pubblicamente. Una questione del genere non dovrebbe mai essere affrontata sulla pelle di un giocatore. Il club viene prima di tutto ed è più grande di noi calciatori, ma non è più grande della persona. È assolutamente inaccettabile e non è da Bayern. Soprattutto in questo periodo, in cui io stesso ho sottolineato più volte quanto sia speciale questo club. L'ho visto anche nella mia esperienza personale. Si sentiva che il motto 'Mia san mia' (Noi siamo ciò che siamo) era vissuto davvero. Una cosa del genere non dovrebbe mai succedere. La trovo del tutto incomprensibile". Secondo Kimmich, la situazione andava affrontata in privato. "È una questione da chiarire seduti a un tavolo, parlandone con il procuratore di Jamal o con Jamal stesso". Il centrocampista ha poi difeso il compagno. "Lo vedo tutti i giorni, vedo quanto si impegna. I suoi problemi non dipendono da una mancanza di professionalità. Spero che senta che siamo tutti al suo fianco".