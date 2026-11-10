Il 23 ottobre scorso lo svenimento durante l'allenamento della seconda squadra. Ora il gradito ritorno. Vincent Kompany è rientrato nelle ultime ore al centro sportivo del Bayern Monaco e la notizia è subito stata ripresa dai principali quotidiani tedeschi che ne hanno mostrato le foto. L'allenatore potrebbe rientrare in panchina il 20 novembre nella sfida di campionato contro il Colonia
Dopo il malore causato da un'irritazione delle meningi, Vincent Kompany è stato visto per la prima volta al centro sportivo del Bayern Monaco. L'allenatore belga
potrebbe tornare in panchina il 30 novembre prossimo per la sfida di campionato contro il Colonia. Nel periodo seguito al malore, la squadra è stata guidata dal suo vice Aaron Danks che, in sua assenza, ha guidato il Bayern a quattro vittorie e un pareggio.