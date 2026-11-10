Il 23 ottobre scorso lo svenimento durante l'allenamento della seconda squadra. Ora il gradito ritorno. Vincent Kompany è rientrato nelle ultime ore al centro sportivo del Bayern Monaco e la notizia è subito stata ripresa dai principali quotidiani tedeschi che ne hanno mostrato le foto. L'allenatore potrebbe rientrare in panchina il 20 novembre nella sfida di campionato contro il Colonia

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