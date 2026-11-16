Lutz Pfannenstiel, il portiere giramondo

Vent'anni di carriera, 25 club in 13 Paesi diverse e presenze in tutte e sei le confederazioni Fifa. Lutz Pfannenstiel ha vissuto una carriera incredibile: è sopravvissuto a un arresto cardiaco durante una partita, ha trascorso 101 giorni in carcere a Singapore ed è diventato famoso in Nuova Zelanda per aver salvato un pinguino. Una vita fuori dall'ordinario, dentro e fuori dal campo