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il novelliere

Lutz Pfannenstiel, il portiere giramondo

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Vent'anni di carriera, 25 club in 13 Paesi diverse e presenze in tutte e sei le confederazioni Fifa. Lutz Pfannenstiel ha vissuto una carriera incredibile: è sopravvissuto a un arresto cardiaco durante una partita, ha trascorso 101 giorni in carcere a Singapore ed è diventato famoso in Nuova Zelanda per aver salvato un pinguino. Una vita fuori dall'ordinario, dentro e fuori dal campo

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