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il commento

Italia: inutile illudersi, Mancini da solo non basta

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Dopo il 3-1 alla Francia e la batosta in Belgio, l’Italia di Mancini mostra gioco moderno e fiducia ritrovata, ma la base resta ristretta. Servono riforme, più giovani italiani titolari nei club e incentivi federali: la strada per tornare competitivi è lunga e senza scorciatoie

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