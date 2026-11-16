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La NBA si sta finalmente accorgendo di Ty Jerome

Gabriele Lussu

Gabriele Lussu
©Getty

Una prima parte di carriera da assoluto 'underdog', tra infortuni e difficoltà a trovare squadra e minutaggio. Poi l'exploit a Cleveland e oggi un ruolo di primo piano con i giovani e talentuosi Grizzlies. A tempo perso, anche qualche 'quarantello' e non pochi cori da MVP...

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